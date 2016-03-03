استشهاد رئيس مباحث وإصابة ضابط ورقيب إثر تبادل لإطلاق النيران مع عناصر إجرامية

March 3, 2016

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قالت وزارة الداخلية، إنه قد استشهد الرائد مصطفى لطفى محمد عبدالكريم “رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة”، وأصيب كلاً من النقيب أحمد محمد عبدالعليم، والرقيب وائل أحمد زكى أحمد “من قوة مباحث القسم” بطلقات نارية؛ وذلك إثر تبادل لإطلاق النيران مع اثنين من العناصر الإجرامية الخطرة والمطلوب ضبطهما فى عدداً من الأحكام الجنائية.

وأضافت الداخلية، في بيان لها، اليوم، أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط مرتكبى الواقعة والأسلحة المستخدمة.

وتنعي وزارة الداخلية ببالغ الحزن شهيد الواجب، داعين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة، ووجه وزير الداخلية بتوفير كافة أوجه الرعاية لأسرة الشهيد وللمصابين من رجال الشرطة.

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