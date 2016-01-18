المرور: انتشار سيارات الإغاثة على الطرق السريعة بالتزامن مع سوء حالة الطقس

أكد اللواء مجدى عزالدين مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، أنه تم تكثيف انتشار سيارات الإغاثة السريعة التابعة للإدارة العامة للمرور على كافة الطرق السريعة والرئيسية؛ وذلك لمواجهة أي أعطال طارئة للسيارات، بالتزامن مع سوء حالة الطقس.

وقال اللواء عزالدين إنه للاستعانة بسيارات الإغاثة السريعة، فإن على المواطن الاتصال على رقم (01221110000)؛ حيث ستتوجه إليه أقرب سيارة لمساعدته على الفور.

وناشد مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، قائدى السيارات الحذر والحيطة أثناء القيادة، خاصة على الطرق السريعة والصحراوية، مؤكدا ضرورة التزام قائد السيارة بتخفيض السرعة، نظرا لنقص معامل الاحتكاك مع إطارات السيارة نتيجة تجمع الأتربة على الطرق السريعة، والتحكم في عجلة القيادة جيدا لأن سطح الطريق قد يكون زلقا.

كما ناشد اللواء عزالدين قائدى السيارات بمضاعفة مسافة الآمان مع السيارات الأخرى حتى يتمكنوا من التوقف بأمان، وكذلك تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز المكابح (الفرامل)؛ لعدم انزلاق السيارة في أي اتجاه بسبب الأتربة على الطرق السريعة.