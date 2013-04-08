تقوم بجولة حول الصحافة اليومية وتستعرض عناوين الأخبار. تستضيف مذيعة البرنامج الصحفية مروة جاد الله زميلها في الميدان الصحفي و الاعلامي الصحفي أكرم القصاص ليعلق على الأخبار و يدلي بأراءة . ويستضيف أيضا شخصيات من أعلام المجتمع من مفكرين وكتاب ورجال أعمال و وزراء, مثقفين و خبراء.
يوليو 2016
1
عزيزي الأستاذ جابر القرموطي
أرجو ان تطلع علي القنبلة التي فجرها نخنوخ عن موقعة الجمل وعن ممول هذه الموقعة البلطجي اقصد البلتاجي وكل التفاصيل مهندس طارق مصري بالكويت
لدى حكم قضائى من المحكمة بالبحر الاحمر وفاء بدين لى السفينة وعندما اخذت المحضرين لتنفيذ الحكم قام اللواء بحرى قائد قاعدة سفاجا البحرية بتهريب السفينة وضرب بالحكم عرض الحائط ولم نستطيع تنفيذة وعندما واجهناه قال ان دفاتيرى مضبوطة لسفرها قبل ان اعلم بالحكم بالرغم من المحامى اخطرخ شفاهية بالتليفون لرفضة الدخول الى القاعدة او حتى تسليمها للسلطات المدنية لتنفيذ الحكم و قمنا بتحرير محضر له بقسم شرطة سفاجا وعندما علم قام بتهديدنا بغلق توكيلنا الملاحى فى حالة عدم التنازل عن المحضر المحرر ضدة وانا قمت بارسال الصيغة التفيذية له على فاكس القاعدة ولكنه ضرب القانون واحكام القضاء عرض الحائط وارسلنا تلغرافات الى رئاسة الجمهورية والعجيب ان ارئاسة ارسلت لى SMS على تليفونى تخبرنى انها ارسلت شكواى الى وزارة الداخلية وان اتابع الموضوع مع ارئاسة عن طريق تليفون ديوان المظالم وارسلنا للسيد الفريق اول وزير الدفاع والامانة العامة للقوات المسلحة وقيادة القوات البحرية وشعبة العمليات البحرية وهيئة عمليات القوات المسلحة والمدعى العام العسكرى ولا نتيجة برجاء نشر واذاعة هذا وانا على استعداد للحضور ومعى جميع المستندات تليفوناتى : محمول 01008555952
0663334413 -16 -39
توكيل كريمار للملاحة الربان أحمد بليغ
فلتسترجلوا وتتحدثوا عن هذا وتدافعوا عنها
http://www.youtube.com/watch?v=03ofx5fPgJs
1′”
-1 or 92=92
1″ and sleep(4)=”
حضرات الأساتذه المحترمين
برجاء قراءة هذه الرساله ، ارجو ان اوضح لسيادتكم امر مهم جدا بالنسبه لموضوع اعتكاف قداسة البابا وهو تصرف يمارسه البطاركه والاساقفه والقسوس والقمامصه والشعب المسيحى نفسه فردا فردا حينما يتعرضون لضيقات خاصه او عامه للشعب المسيحى ………………………………………………………….. وهو تصرف ليس احتجاجيا او تصرف للتعبير عن الغضب ولكنه تصرف ينبع من الثقافه الروحيه للمسيحيه والارثوذوكسيه ، فمن خلال تعاليم المسيحيه نتعلم منها انه حينما نتعرض للضيقات افضل شىء او افضل تصرف لابد ان يلجأ اليه المسيحى المؤمن ان يلجأ الى الله فى خلوه للصلاه حتى يستمطر مراحم الله مجاهدا ضد ذاته ونفسه ، طالبا منه رفع هذه الضيقات عن شعبه وعن كنيسته مدافعا عنها عن ضربات الشيطان وهو ما وعدنا به رب المجد يسوع ان ” فى العالم سيكون لكم ضسق ولكن ثقوا انا قد غلبت العالم ” وايضا يقول رب المجد عن الكنيسه ” إن أبواب الجحيم لن تقوى عليها ” وحتى لا ينفرد به الشيطان ويحاربه باليأس أو الضعف أو الغضب ، وعلى هذا فإن هذا التصرف إيجابى جدا وليس سلبيا وهو تصرف يمتص غضب الشعب المسيحى عندما يروا ان بطركهم لا يلجأ للغضب او الخطب الرنانه الحماسيه الملهبه للحماسه والغضب ، وهذا التصرف كان يقوم به مثلث الرحمات قداسة القديس البابا شنوده الثالث وعندما كان يسأل عن سبب هذا التصرف كان يقول : “أصمت لكى يتكلم الله” ، وبالرغم من هذا يصر الإعلاميين ان هذا التصرف تصرف غضب واحتجاج وهو ليس كذلك ، رجاء توضيح هذا الأمر فى برنامجك الكريم …………… وشكرا جزيلا
أخي العزيز ا/جابر القرموطي
تحية طيبة وبعد؛
اقدر المجهود الذي تقوم به و الفريق المعاون ، وتوضيح هموم مصر الكبرى
عندي لك حقائق عن التامين الصحي ومقترحات لمكافحة الفساد والنهوض بالصحة العمة للمواطن
أضف لك ان هناك أكثر من ٥٥ مليون طن مخلفات مصانع تلقى في مياه النيل مما تسببت عن ارتفاع في حالات السرطان
واكثر نسبة في العالم في ارتفاع حالات العيوب الخلقية وتصل إلى ٣.٧٪ من حالات الولادات
وهي أعلى نسبة في العالم
د/ حسين مصطفى
بسم الله الرحمن الرحيم الى أ/جابر
شكوى لكل من يهمه الامر فى غياب الامن الخوان سرقه واحد وستون مليون جنيه من المال العام
بدافع من الضمير والغيرة على الصالح العام وحب الوطن اتقدم بشكواى هذه حيث أنه بتاريخ 5 / 2/ 2013 وأثناء مرورى بشارع الملك التابع لقسم المنتزة ثان – فوجئت بقيام أحدى شركات المقاولات المشهورة ( شركة الحلوانى للإستثمار العقارى التبعه للخوان) بضم الرصيف المخصص للمشاه داخل المبنى السكنى على الرغم من أن مساحة الرصيف بعرض 2م بطول 1,30م وذلك للإستفادة بالمساحة وذلك لإطالة المبنى المزمع انشائه على قصر المنتزة .
الأمر الذى دعانى الى التوجه الى قسم المنتزة ثان الإسكندرية بداعى الواجب الوطنى الإحساس بالمسئولية نحو تغير الأمة المصرية – إلا أننى قد فوجئت بأن الوضع الحالى كما هى والعراقيل والوسائط ما زالت موجودة فعانيت حتى تم تحرير المحضر.
حين تحريرى محضر بقسم المنتزة ثان – يحمل رقم 105ح أحوال القسم بتاريخ 5/2/2013 فإذا بى أفاجأ بأننى قد قمت بدخولى جهنم وليس قسم شرطة فوضعوا العراقيل أمامى لعدم تحرير محضر – إلا أنى لم أزعن لرغبتهم بعدم تحريرى محضر – بل صممت على أخذ خطاب الى الحى المختص إلا أن الموظفين بالحى قد فاجئونى بوضع العراقيل أمامى لبث اليأس فى صدرى لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك بدعوى عدم وضوح العنوان وعودتى للقسم مرة أخرى لزيادة كلمة أمام قصر المنتزة فى الخطاب على سند أنهم لا يعرفوا هذا الشارع الواقع داخل اختصاصهم وعند عودتى فوجئت برفضهم استلام الخطاب بدعوى ان مواعيد العمل قد انقضت على الرغم من أن الساعة لم تتجاوز الثانية عشر ظهراً الأمر الذى دعانى الى التهليل والمطالبة بمقابلة رئيس الحى – إلا أن رئيس الإدارة الهندسية بالحى تدخل وطالبهم بإستلام الخطاب – إلا أن كل هذه الأعمال قد ذهبت سدى حيثأنه لم يتخذ أى اجراءات قانونية لإزالة هذا التعدى الصارخ على حرمة الطريق وبالرغم من ارفاقى الصور الدالة على هذا التعدى والموضح بها أعمدة الإنارة الخاصة بالشارع وهى داخل الخرسانات الخاصة بالمبنى الأمر الذى دعانى الى أرسال شكاوى الى وزير العدل والنائب العام ووزير الداخلية ووزيرالكهرباء
إلا أنه لم يتحرك أحد حتى الآن…..
لذلك
نلتمس من سيادتكم النظر بنظرة حب مصر وكن غيورا على أرضها ببحث هذه الشكوى. وانا ايمن رشاد عبد المجيد ورقم تليفون 01146611133
تحية طيبة وبعد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بما أن مصر هبة النيل وان النيل شريان الحياة في مصر وان النيل يشرب منه الإنسان والحيوان والنبات ولولا النيل لكانت مصر بأكملها صحراء جرداء
فإننا نتقدم بشكوانا إلي الله أولا ثم إلي سيادتكم في حق كلا من رئيس مدينة المراغة بصفته وشخصه والسيد رئيس جهاز حماية النيل بسوهاج بصفته وشخصه والسيد مدير الطرق والكباري بصفته وشخصه لتقاعسهم ومباركتهم للردم والتعدي علي النيل والتعدي علي شارع النيل من قبل المواطن/ احمد محمود مرسي مما شجع آخرين للتعدي علي النيل أيضا بمدينة المراغة حيث أن السيد /احمد محمود مرسي يقوم بالردم في نهر النيل قبلي الشيخ صاحي عيانا جهارا وأيضا بناء سور في الشارع لهذا الردم لكي يسيطر علي هذا الجزء المردوم من النهر علي مراء ومسمع مجلس ومدينة المراغة بل أن المعدات الثقيلة للمجلس تقوم بمساعدته في الردم بالزبالة ومخلفات البناء وكل ما تتخيله ونحن نشرب مياه ملوثة وأصبح النيل مقلب للزبالة وعندما تمت أعمال التكسيه لشاطئ النيل الغربي قبلي الشيخ صاحي استثنوا هذه المنطقة من التكسيه هل من احد فوق القانون أم إننا إمام القانون سواسية وأين قوانين حماية النيل
حيث أن المادة19 من الفصل الثالث: (المقومات الاقتصادية) من الدستور تنص علي أن(نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها ومنع الاعتداء عليها وينظم القانون وسائل الانتفاع بها )
وهذه الاستغاثة أتت بعد العديد من الشكاوي ليتحرك المجلس أو المحافظ أو أي مسئول لحمايتنا من تلوث المياه وحماية النيل من التعدي عليه فلا مجيب
ونعتذر من عدم ذكر أسمائنا ونحن لينا فديو يوضح ان معدات مجلس المدينة هي التي تقوم بالردم
وتفضلوا منا فائق الاحترام ولسيادتكم جزيل الشكر
التوقيع
أهالي شارع النيل بالمراغة
انا طالبة مسيحية بالصف الاول الاعدادى
ادارة ايتاي البارود تعقد امتحان العملي يوم عيد واجازة رسمية 28\4 هل لا احضر العيد ام اتغيب عن الامتحان
ياستاذ|جابر لو سمحت بلاش حكاية نقتتين ولكن للاسترسال تقول مثلا السيسى بيقول اشيك بكتير من نقتتين علشان اعيش معاك فى المتابعة ولك تحياتى على جابر
موضوع التحرش الجنسي ده موضوع فردي لاشخاص مريضة نفسيا واللي كبره كده هم المجلس القومي للمرأة اللي عنده اجنده من ايام سوزان مبارك وبجد حرام تشويه سمعة الشباب والرجال المصريين بالشكل ده ، وكأن كل رجال مصر حيوانات ولا يفكروا الا في الجنس انا مش قادر اتكلم من كتر القهر الفكري والحزن علي نشر الشائعة دي من قبل مجلس قومي ،والنفخ فيها مثل النفخ في النار لتشويه سمعة المجتمع المصري وعلي فكرةفيه قانون للتعرض لانثي في الطريق العام ومدة العقوبة تصل ل ثلاث سنوات ، الموضوع ده محرج جدا لكن هل يعلم الجميع ان هناك تحرش جنسي من المرأة للرجل وانني رجل وتعرضت لهذا التحرش العديد من المرات ولكن الناس اللي عندها أخلاق وحياء سواء من النساء او الرجال لا يتكلمون عن هذا لانها حالات فردية مريضة والناس علي فكرة لو حد من النساء استغاث الناس بتنزل عليه ضرب أو تهذيق او في احيان بيسلموه للشرطة عشان كده أنا مقهور من تشويه سمعة الشباب والرجال المصريين بشكل عام يمكن غرضهم التأثير علي السياحة والانتقام من المجتمع المصري لان المجلس القومي للمراة (مجلس سوزان مبارك) جزأ لا يتجزء من نظام مبارك السابق وأستمرار وجودهم في أنهم ينشروا شائعات ويشوهوا الرجل المصري بشكل عام انا بدعي الله ان كل ابناءهم واحفاد المجلس القومي للمراة يطلعوا ذكور عشان يعانوا
من اللي عملوه اهلهم ولا هم كمان حيوئدوا الذكور من كتر كرههم لهم ،وعلي فكرة لو حايعملوا قانون ضد التحرش الجنسي لازم يكون ضد الرجل والمرأة المتحرشين،انا مش عارف هو خلاص مافيش نخوة ولا رجولة عند الرجال المصريين يدافعوا عن سمعتهم طب حتي فين الصعايدة
السيد الصحفي المحترم جابر القرموطي:
أنا مش فاهم حاجه من الكلام ده
١- ليه الرئيس المصري دائم الكذب من ناسا لدم الشهداء لاحترام القضاء لبرنامج الوكسه قصدي النهضه للللل.
٢- أزاي دكتور جمعه مابيعرفش يتكلم انجليزي
٣- أزاي رئيس دوله مايعرفش أصول البروتكول و اللي ينفع يعمله واللي ماينفعش
٤- يعني أيه يبقي عندنا سينا وزراعه وقناة سويس وتعدين وقوه عامله وارض وسعه و علماء موجودين في العالم كله وعلمات علميه كبيره وووووو وفي الاخر بنشحت.
٥- يعني أيه النظام اللي فات فاسد وكنا أحسن من دلوقتي ميت مره
٦- يعني أيه لما العريان وعاكف وسلطان والشاطر يتكلموا ويقولوا احنا هانعمل هما دول بيشتغلوا ايه.
٧- يعني أيه لما الدولار يوصل ٨ جنيه في السوق السودا
٨- يعني أيه في ظل النظام اللي جه بالديمقراطيه مافيش سولار والكهرباء بتقطع كل يوم والاعلام بيكمم والوزير بيقول للصحفيات تعالي لما اقولك وللمزيعه انتي سخنه.
٩- يعني ايه لما رئيس الوزراء يتكلم علي الصدور والوراك ولبس القطن.
١٠- يعني ايه مرتب ٣٥٠ جنيه لواحد معاه تعليم عالي.
١١- يعني ايه مافيش امن.
١٢- يعني ايه كل حاجه بتتهرب لغزه.
١٣- يعني ايه يعني ايه يعني ايه …….احنا للاسف في صوابع بتلعب في (……….)
لو سمحتم انا عاوز اتواصل مع الاستاذ جابر في قضية فساد اداري لذا اطلب رقم تليفونة اذا سمحتم
السلام عليكم انا امك يا (صوت الاعلام الحر) نداء عااجل عاااااجل عااااااااااااااااااااااجل عااااااااااااااجل ………………………………………………………………………………………………………………..
من والده الشيخ محمد عبدالله نصر خطيب ميدان التحرير
تم الاعتداء علية امس عمدا بعد تعرضة للتهديدات مستمرة من جماعة الاخوان بسبب نشره لحد الكفاية
(((((لانه يمثل الازهر الوسطى ))))))
ارجوك انا لازم اكلمك ضرورى ممكن رقم تليفون حضرتك او على الاقل حتى رد (قلب ام محروق)
و رقمى اه 01119435244
استغاثة
انا اسمي مينا نصحي اندراوس ميخائيل من ابناء محافظة البحر الاحمر
حاصل علي ليسانس في الحقوق 2010وماجيستير في القانون2012
وهناك محافظات كثيرة قامت بتعين حاملي الماجيستير في الجهات الحكومية التي بها
ونظرا لعدم وجود عدد كثير من حاملي الماجيستير في محافظة البحر الاحمر حيث انني من سفاجا ولا يوجد احد غيري حاصل علي ماجيستير في سفاجا فلا احد يسمع صوتي
الرجاء التدخل لتوصيل صوتي للمسؤلين حيث انني حاولت بكافة الطرق فقابلت السيد محافظ البحر الاحمر وقال لي ان موضوع التعين عند الجهاز المركزي للتنظيم والادارة فذهبت للجهاز المركزي للتنظيم والادارة فقالو لي اننا ارسلنا للجهاز الرئيسي ولم يرد علينا بعد .
شكرا جزيلا استاذ /جابر
استغاثة
من فضلك يا استاذ جابر انا ارسلت للك هذه الاستغاثة امس رجاء توصيل صوتي انا اتابعك الان
انا اسمي مينا نصحي اندراوس ميخائيل من ابناء محافظة البحر الاحمر
حاصل علي ليسانس في الحقوق 2010وماجيستير في القانون2012
وهناك محافظات كثيرة قامت بتعين حاملي الماجيستير في الجهات الحكومية التي بها
ونظرا لعدم وجود عدد كثير من حاملي الماجيستير في محافظة البحر الاحمر حيث انني من سفاجا ولا يوجد احد غيري حاصل علي ماجيستير في سفاجا فلا احد يسمع صوتي
الرجاء التدخل لتوصيل صوتي للمسؤلين حيث انني حاولت بكافة الطرق فقابلت السيد محافظ البحر الاحمر وقال لي ان موضوع التعين عند الجهاز المركزي للتنظيم والادارة فذهبت للجهاز المركزي للتنظيم والادارة فقالو لي اننا ارسلنا للجهاز الرئيسي ولم يرد علينا بعد .
شكرا جزيلا استاذ /جابر
اخي العزيز / جابر القرموطي
السلام عليكم ورحمة الله و بركاتة
برجاء قراءة هذه الرسالة و الاهتمام بها
تقدمت لحجز شقة من ضمن حاجزي شقق سكنية و البالغ عددها 968 شقة في ابراج المنصورة التابع للهيئة العامة لتعاونيات البناء و الاسكان نهاية شارع عبد السلام عارف عام 2001 م و قمت بسداد مقدم الثمن و باقي الاقساط علي و عد ان اقوم باستلام تلك الشقة خلال عامن من تاريخ دفع مقدم الثمن .
و لكن لم يتم الوفاء بهذا الوعد و الوعود اللاحقة لمطالبتنا المتكررة في استلام تلك الشقق حتي و قتنا هذا .
و حيث اننا نقيم في شقق بالايجار المؤقت و مهددون بالطرد حيث ان مدة الايجار قد انتهت ويتم المغالاة في قيمة الايجار و نحن لا نستطيع ماديا سداد قيمة الايجار الجديد.
الاسم / نشأت نجاح محمد
ت / 10093501638 – 01223135859
هل يعقل انه لم يتم تسليم كتاب اللغة العربية للصف الثالث الابتدائى بمدرسة ابن تميم الابتدائية بالمنزلة دقهلية حتى الان واليوم هو 22/4/2013 علما بان امتحانات اخر العام فى 7/5/2013 فاطمة حسن عبد الرحمن 01012970769
السيد الاستاذ / جابر القرموطى …. تحياتى لحضرتكم و لجميع العاملين بالبرنامج … بحلقة سيادتكم يوم الاتنين الموافق 22/4/2013 في فقرة وزير التربية و التعليم احب ان الفت نظركم ان كان وزير التعليم يتكلم في عدد الايام و سيادتكم في المناهج فاعذرنى سيادتكم ان اصرخ بأعلى صوى حرااااااااااااااااااااااااااااااام عليكم انت الاتنين تنظرون للهوامش و لا تنظرون للاصل و الاصل هنا هو هيئة التدريس … هل هم مؤهلين ليكونوا قدوة للطلبه و خصوصا للمرحلة الابتدائية ؟؟؟ سيادتكم انا اسكن بجانب مدرسة محطة كهرباء جنوب القاهرة بحلوان و معى صور لطلبه ابتدااااائي بينطوا من الشبابيك اثناء الحصص و بينطوا على السور ؟؟؟؟ ابتدااااااااااااااااااااااااائي يا عالم و بالحوار مع السيدة المديرة فيما يخص هجومهم على البيوت المجاورة تتكلم بكل قرف انا ماليش دعوة بهم السيدة المديرة لا تعلم ما هو الارشاد و التوجيه التربوى المباشر و الغير مباشر السيدة الفاضلة لا تعبأ باى شكوى بل لا تملك القدرة على الحوار فكيف لها و لأمثالها ان تقوم بتعليم و ترسيخ الادب و الثقافة الاخلاقية قبل التعليم اليست تلك الوزارة تضع التربية قبل التعليم ؟؟؟ تحياتى و الصور معى في حالة الاحتياج تحت امركم … د / نهاد العربي لا
الاستاذ جابر القرموطى
السيد وزير التربية و التعليم ظهر بقناة الحياة و صرح بان التعليم المرحلة الابتدائية هى الاصل في التربية ثم ظهر في تصريح بالصحف بعدد الايام التى تجعلنا نوازى الدول المتقدمة
و لم يقترب من اعضاء هيئة التدريس هل هم مؤهلين ام لا
تلك الصور لطلبه المرحلة الابتدائية بمدرسة محطة كهرباء جنوب القاهرة
و الحديث او محاولة الحديث مع السيدة مديرة المدرسة عقيم
لانها غير تربوية بدليل انها لا تعلم المصطلحات التربوية المعروفة
لم اتمكن من ارسال الصور اريد ايميل البرنامج
استاذ جابر لازم تتكلم لو سمحت عن التحرش للبنات سواء صغر أو كبر أو حتى سيدات . بجد الموضوع زد عن حده بذات فى التاكسى و المواصلات و الشوارع و على فكرة أنا أم عندى 30 سنة و بتعرض لمواقف غريبة بجد شبة يوميا و بستغرب جد أما انا ماشى بابنتى الرضيعة و حدث ذلك لى أمل اللى ماشية لوحده تعمل ايه . و أنا بتكلم مع جارتى قالتى علشان أنا جميلة بيحصلى كده ( على فكرة أنا محجبة و مش بحط أى نوع من أنواع المكياج و لبسى محتشم شوية لبس أى أم عاملة محجبة بجد لازم تكلم فى الموضوع ده ضروروى جد جد جد . و لازم نوصل لحل مش كلام و خالص)….
أه و على فكرة الرجال بقيت تستخسر تساعد واحدة بتصرخ و عايز أوريك لو سمحت أعطينى Facebook , و بجد هتحزن على الرجولة اللى رحت بعد الثورة بذات….و شكرا
Because of a large group of owners interested in automation website promotion
ممكن رقم البرنامج لاني عايزه اتواصل معاكم لو سمحتو ضرووري
السلام عليكم:
رجاءً طمنونا على الشاب الذي فقد عينيه وهو لا يسمع,من يوم ان رأيت البرنامج وخالة الشاب تحدثت الى الاستاذ جابر وانا لا انام وادعوا له دائما بالشفاء العاجل ,ارجوكم اسالوا عنه ولو محتاج اي شيء فقط اخبرونا في البرنامج او على الايميل
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد / جابر القرموطي مقدم برنامج مانشيت
تحية طيبة وبعد
حرصا على تدمير دولة القانون …………………….
مقدمة
يخبرنا التاريخ أن الصراع بين الحق والباطل , بين الخير والشر , بين الحاكم والمحكوم , بين العاقل والغبي , صراع أبدي يدوم ديمومة الأرض , ومهما كان حجم الخلاف وقدر أهميته فهم مهم في تغيير التاريخ وبعد ثورة الشعب وجد الشعب نفسه يعود للوراء في ظل مجموعة من الكائنات الظلامية التي خرجت من جوف الأرض لتري سطوع الشمس فتصاب بالعمي وتسير علي غير هدي واضعتا لنفسها أسس وقواعد غبية تريد بها هدم تاريخ وتراث أمة عمرها عمر التاريخ ذاته , تريد أن تهدم ذلك القدر الضئيل من الحرية التي حصلنا عليها , ان تهدم سيادة القانون في دولة كل تاريخها قانون منذ كان القانون المصري، الذي يرجع تاريخه إلى 3000 سنة قبل الميلاد، قانون مدني مقسم إلى ما يقرب من اثني عشر كتابًا. فقد اعتمد على مفهوم ” ماعت Maat “_ إلهة الحق والعدل والنظام في الكون _ ومتميزًا بالتقاليد، والخطاب البلاغي، والمساواة المجتمعية، وعدم التحيز.
وأيا كان حجم المشكلة فهي كارثة في كل الأحوال , وكارثتنا اليوم تأتي في سياق المخطط الصهيوني التخويني التكفيري لهدم كيان الدولة وتحويل مصر الي قطعة من الأرض يسكنها الجهل والتخلف والديانات التخوينية والتسليفية وتنتشر أفكار سيد قطب ومحمد بن عبد الوهاب , ولأن الطريق لتحقيق المخطط التخويني التسليفي التخريبي يأتي عن طريق غسل العقول فكان لابد من هدم التعليم في مصر لكي يصبح الطريق خاليا لصب الأفكار الشيطانية وترسيخ مبادئ الفكر التكفيري في المجتمع .
الموضوع
في مدارس التعليم الفني (صناعي / زراعي / تجاري) هناك شرط قانوني لدخول الطالب امتحان نهاية العام في المواد العملية وهو حصول الطالب علي 75 % من إجمالي عدد الحصص الدراسية في كل مقرر دراسي .
فلو كان عدد الحصص 100 في مادة الزخرفة أو السيارات مثلا … فلكي يدخل الطالب امتحان نهاية العام في هذه المادة لابد أن يحضر 75 حصة كاملة من اجمالي 100 حصة , وهذا المبدأ القانوني معمول به في كافة مدارس التعليم الفني علي مدار الجمهورية وفق قانون تنظيم التعليم .
وذلك بنص المادة رقم مادة 37: من القانون رقم 139 لسنة 1981 (قانون التعليم ) والتي تقول :
يشترط لدخول امتحانات النقل والامتحانات العامة ألا تقل نسبة حضور الطالب عن 75 % من مجموع الدروس المقررة للتدريبات المهنية بصرف النظر عن سبب الغياب .
وتنص المادة رقم ( 25 ) من نفس القانون علي :
يجوز فصل الطالب من المدرسة إذا تغيب بغير عذر تقبله لجنة إدارة المدرسة خلال السنة الدراسية مدة تزيد على خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما منفصلة , ويعتبر التغيب في أي وقت أثناء اليوم الدراسي تغيبا عن اليوم بأكمله .
ويجوز إعادة قيد الطالب المفصول طبقا لحكم الفقرة السابقة وذلك بقرار من لجنة إدارة المدرسة بعد سداد رسم إعادة قيد قدرة عشرة جنيهات , ولا يجوز إعادة القيد أكثر من مرة واحدة في ذات السنة الدراسية , وأكثر من مرتين في المرحلة كلها . ويشترط لدخول الطالب الامتحان حضوره 85 % على الأقل من عدد أيام الدراسة ……………………………………….
هذا هو القانون الي يهدف إلي تحقيق العدالة الاجتماعية والتعليمية بين أفراد الشعب ويهدف إلي إنتاج جيل قادر علي تحمل المسؤولية واستبعاد الأفراد الفاسدين من التعليم ولكن الفكر التخويني التكفيري يهدف إلي تعظيم دور الفاسدين واحلالهم محل المصلحين وعليه فقد قام السيد / وزير التعليم في اطار هدم وتدمير المؤسسة التعليمية وتنفيذا لمبادئ الاخوان في هدم الدولة بمخالفة القانون في المادة 37 و 25 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 حيث سمح للطلبة المحرومين من دخول الامتحانات وفقا لنص المادة 37 واللذين لم يحصلوا علي نسبة 75 % المؤهلة , بدخول الامتحانات , وكذا مخالفة المادة رقم 25 بالسماح للطلبة المفصولين , بدخول الامتحان , ضاربا عرض الحائط بالقانون في اطار الهجمة الشرسة التي يقودها الاخوان علي بنيان الدولة القانونية , وقد شارك في هذه الهجمة الشرسة والتي ضيعت القانون وحق الطالب المنتظم في الدراسة وأهدرت عمل المعلمين وإدارات المدارس وذلك من أجل اكتساب الشعبية لدي البسطاء , وفي هدم دولة القانون كل من السيد / وزير التربية والتعليم , والسيد اللواء / محمد فليفل محافظ دمياط ( وفق المستند المرفق ) والسيد / مجدي بخيت عبد الهادي رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات , والسيد / احمد محمود عثمان رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني ( وفق المستندات المرفقة التي يتضح منها هروب كافة المسؤولين من المسؤولية وفق التأشيرات المرفقة ) حيث أعتمد جميعهم وبتكرار ثابت استخدام أغرب عبارة مدمرة في التاريخ وهي …………. “” حرصا علي مصلحة الطلاب ونتيجة للظروف التي تمر بها البلاد “” …… وذلك لأنهم جميعا يعلمون أنهم يخالفون القانون ويريدون الاستقواء بالطلاب وأهلهم ….. والحقيقة أن تصحيح هذه العبارة كان ولابد أن يكون … “” حرصا علي هدم مصر ودولة القانون ومن أجل زيادة شعبية الاخوان “” ………. فما قام به السادة المحترمون سالفي الذكر هو مخالفة قانونية صريحة لا جدال فيها ودون سند قانوني وانما هو استخدام للسلطة في غير محله وبمبررات غير حقيقية , فمصلحة الطالب تأتي من خلال تربيته علي الالتزام والعمل الجاد والدراسة الحقيقية والالتزام بالقانون وليس من خلال استخدام القانون من أجل السياسة .
السيد رئيس التحرير ………. إن التعليم في مصر أكثر ظلاما من الظلمات السبع , إن ما يحدث لا يمكن تصوره , فوزارة التعليم هي أول وآخر وزارة في مصر تعمل منذ عشرات السنين علي محو هوية السعب المصري وزيادة نسبة الأمية , نعم , زيادة الأمية , ففي التعليم الفني علي وجه الخصوص يتم تخريج آلاف الطلاب اللذين لا يجيدون القراءة والكتابة بشكل تام وانما يتم تخريجهم بقرارات سياسية من خلال رفع نسبة النجاح من 30 % الي 70 % وبالتالي يصبح لدينا 40 % من الطالبة الراسبين محسوبين ضمن اللذين يجيدون القراءة والكتابة , ان ما يحدث في التربية والتعليم هو مجرد مسرحية يقوم فيها البعض بدور الكرسي والبعض بدور السبورة والبعض بدور الطلبة ….. الخ لكي تصبح مصر في النهاية دولة خربة وأكبر دليل علي فساد التعليم وتدهور قدرات الخريجين وانعدامها هو ما نراه في قيادة الاخوان اللذين لا يستطيع أعظمهم أن يحرك كوب ماء من مكانه , فما بالك بقدرته علي اتخاذ قرار أو اصلاح فاسد أو دفع مصر الي الامام .
الأمر بين أيديكم مدعما بالمستندات لبحث هذه المخالفات القانونية ومحاسبة كل من شارك في هدم دولة القانون وأعطي حقا لمن لا يستحق وسلبت حقا ممن له الحق وأهدرت قيمة القانون بحجة مصلحة الطلاب أو مصلحة العمل فهي جميعها أكاذيب متعارف عليها .
سوف تصلكم المستندات بالبريد
وتفضلوا بقبول وافر التقدير
أعتذر عن ذكر اسمي لأسباب أمنية
28/04/2013
الاستاذ : جابر القرموطي …. بعد التحيه …. بالنسبه لما تم اذاعته حو الطالب عصام ياسر محمد اعرفكم بان الجداول الامتحانات سليمه ولا يستطيع احد ان يغيرها علي مستوي الجمهوريه واذا كان ولي الامر يريد ان يمتحن ابنه حاليا في الفصل الدراسي الثاني فقط فهذا خطأ من ولي الامر سؤدي الي رسوبه وعليه ان يتقدم الي امتحان الدور الثاني في جميع المواد التمين معا في شهر يوليو وهذا ما هو متبع بالله التوفيق .
……. سعد الجانيني
Very nice list.
نحن اهالي طاقم العبارة السلام 98 .نحن علي علم انهم احياء ولقد ورد في برنامج مانشيت بالامس بتاريخ 30\4 انهم في سجن السرداب بالسويس من سنة 2006 نحن نريد اثارة القضية اعلاميا لان المسؤلين غير مهتمين بالبلاغات و الشكاوى التي تقدمنا بها .نحن علي اتم استعداد لفعل اي شئ لكننا خائفين عليهم من ان يصيبهم اي اذى
انا ابراهيم فودة وكنت مرشح لمجلش الشعب المنحل ولدى فديوهات تدل وتفضح الاخوان وان مجلس الشعب غير شرعى وبا انة غير شرعى فان ترشيحة لمرشح للرياسة غير شرعى ولدى فديوهات مهمة جدا وان مرسى غير شرعى وان من يقول الجماعة منظمة فانة لا يفهم حاجة من على ارض الزواقع انه جماعة تعتمد على اتمويل وجمع التبرعات من السعودين والاسلامين ويوذعون ثلثها والباقى لهم تخيل ان حزب الوفد دخلة مائة مليون ويقوم بتوذيع نصفهم فكيف يكون عدد المنافقين والمعرصين وهكذا ارجو الاتصال بى ضرورى لصالح الحبيبة وشكرا ابراهيم فودة 01113130438
السلام عليكم ورحمة الله الاستاذالمحترم
انا ام عبد الرحمن مقيمة بالاسكندرية عندى مشكلة وارجوا من سيادتك ان تساعدنى
انا ابنى يعانى ضمور فى العضلات منذ ولادتة وانا ذهبت به لدكاترة كتير وهوالان والحمد لله هو بيمشى بس وانا ماسكه يدة ولا يستطيع المشى بمفردة انا بودية المدرسة والدرس وكل مكان وانا معاه مسكاة ونفسى اعرضه على طبيب كبير يعرف يعالجه حتى يتمكن من مساعدة نفسه ارجو من سيادتك قرائه رسالتى والاهتمام بها وانا متابعه سيادتك كل يوم من الاحد الى الخميس من السابعة وحتى الثامنة والربع
This case should afford care .. Alexawy
احترامي لاسره القناه بالكامل وكمان الاستاذ جابر بالاخص وعندي في الخصوص اكتر من خمسين قضيه
الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيد / ريس جمهورية مصر العربية
اليوم و قد مر أكثر من 310 يوم على توليكم المسولية
ملخص الفترة الماضية :-
1- الأمن لم يتحقق فى الشارع المصرى
2- الوقود تفاقمت أزمته بشدة
3- الإقتصاد فى تدهور مستمر
4- المناصب أصبحت هبة و مكافأة لأهل الحظوة و أعضاء الجماعة بغض النظر عن الكفاءة
5- البطالة تنمو و تزدهر
6-مكانة مصر سواء الإقليمية أو الدولية فى تراجع مستمر
7- بكل أسف وعودكم لا يتم تنفيذها و الظلم يزداد و يشمل الكثيرين
لهذا فبكل أسف أسحب ثقتى فى سيادتكم و أوجه دعوتى لكل الزملاء المتقاعدين العسكريين للإنضمام الى الوقفة السلمية المعلن عنها يوم 17/5/2013 لإظهار إعتراضنا و رفضنا لنظامك
و أرجو أن يكون العسكريين المتقاعدين الذين عانوا الظلم فى العهد السابق و لا زالوا يعانون عدم وفاء النظام الحالى بوعده برفع الظلم عنهم أن يكونوا فى طليعة الرافضين للنظام يوم 17/5/2013 و أن يكونوا كما كانوا دائما واضعين مصلحة الوطن نصب أعينهم ” لا للنظام الحالى و لا للعنف و التخريب”
اللهم أرنا الحق حقا و أرزقنا إتباعه و أرنا الباطل باطلا و أرزقنا إجتنابه
السيد جابر القرموطي تحيه طيبه و بعد نحن حوالي 1600 شخص قمنا منذ خمس سنوات باستصلاح اراضي بالصحراء حتي صارت اراضي منتجه لانه ايام الرئيس السابق كانت تعليماته ان من يثبت جديه في الزراعه يعطا حق انتفاع بها كارض زراعيه و بالفعل قمنا معتمدين علي الله و علي سواعدنا و خضرنا هذه الاراضي القاسيه و زرعناها زيتون و رمان و نخل ابلح و اشترينا الماء و اشترينا ماكينات الكهرباء و قمنا بتوصيل شبكات ري الي ان في يوم 9_5_2013 قامت قوات الامن الملثمه و المدججه بالسلاح باقتحام الاراضي باللوادر و داسو الزرع و الحيوانات علما باننا لم نتمل سنتيمتر واحد من الدوله طوال حياتنا و قامو بتكسير الشجر المثمر و اهانتنا كل هذا في عهد الرئيس المنتخب فعل ما لم يفعله مبارك طوال 30 عام مبارك كان يشجع الشباب اذا اثبتو جديه و معنا حكم اداري بوقف قرار الازاله الا ان هذا لم يجدي معهم بل رفضو اظهار اذن النيابه بالازاله و جاء المحافظ و مدير الامن بسيارتهم الفارهه يتفرجون علينا كانهم غزاه منتصرين اخشي ان نفقد الامل و نفعل ما يضر المدينه بل مصر بالكامل و ليعم الخراب علي الجميع و شكرا جزاك الله خير
http://youtu.be/Vq7a80PftZM لفيديو اثناء الازاله ا
السلام عليكم جابر بية ان كل ما نريدة نهوض مصر وليس نهوض حزب شرعى او غير شرعى اوعا تتخدع من شوية فلوس من ايران وشوية من قطر او شوال طحين من روسيا او تلقيمة بن من البرازيل الاخوان متعودة دائما على الشحاتة وجمع التبرعات ولا يشتغلون فى شى السيد الرئيس السادات كان متعود ما يحتفل الا بعيد السادس من اكتوبر وكانت نهايته السادس من اكتوبر ومبارك ما كنش بيحتفل الا يوم الخامس والعشرون من يناير بعيد الشرطة وكانت نهايته عيد الشرطه وان شا الله مرس نهايتة عاشورة او ليله القدر علشان يبقى احتفالى كبير فى هذة الليلة ابراهيم فودة 01113130438
احنا الشعب الوحيد المبشر بالجنة لاننا انتخبنا بتوع ربنا وقالوا لينا ان اللى ينتخب بتوع ربنا يخش الجنة حتى ان زنا او شرب خمر وقالو اللى يقول نعم على الدستور يدخل الجنة يعنا ان داخل الجنة بتع ثلاثة مرات فى سنة واحدة الشعوب الاخرى بتحسدنا على دخولنا الجنة وعلى الدستور وعلى الرئيس مرررررررسى ومن قبل كانت بتحسدنا على مبارك وانة شعار لينا وشرف كبير احنا رايحين فى داهيا من ححححححححححححححسد الشعوب الاخرى ومن عين الشعوب الاخرى وياريت الزيارة الجاية للرئيس الهند علشان يجيب بخور يبخر بيها الشعب
سعادة الأستاذ : جابر القرموطى
بداية اشكر لكم جهدكم وجرأتكم في الحق وقوة تأثيركم وحضوركم
وأثق في الله وأمل أن يحقق الخير على أيديكم في أن أعيش مكرما لا مهانا
أب وأم وطفلة في عمرها الثاني وتعانى من ظروف صحية صعبة وتحتاج كثير من النفقات – لاعمل – لامأوى – ولا أملك شيئا.
بذلت كل ما في وسعى منذ نعومة أظافري وصباي وشبابي في طلب العلم والقران الكريم، حتى أن تم الله على نعمته بحفظ القران الكريم على يد كثير من المشايخ بالسند ، وأتممت دراستي الجامعية في تحصيل العلوم الشرعية واللغوية حتى حصلت على ليسانس اللغة العربية جامعة الأزهر سنة 2008 بتقدير جيد …وهو تقدير عال بالمقارنة بالكليات المعادلة من الجامعات الأخرى لما نعانيه خريج الأزهر من الأثقال مثل القران الكريم والعلوم الشرعية بالإضافة إلى المواد اللغوية
– طالت خطبتي لبنت الجيران وكادت أن تفسد زيجتي فأجبرت على الزواج
– طلبت للخدمة العسكرية مع شدة الظروف فما توانيت حتى أنهيت الخدمة في 1/8/2010م
– واجهت الأسوأ بعد الجيش زوجه وزوج ثم عيال – لا مال ولا عمل ولا مأوى
– ظروفي الصحية لاتساعدنى على مباشرتي مهنة أخرى ولثقل المداومة على القرآن واللغة العربية
– لهثت خلف وعود براقة خادعة لحكومات متتالية تعد ولا تفي ولا تعطى سوى الواسطة والمحسوبية واليوم التبعية
– أنهكت قواي وأدمت قدماي وجفت عيناي خلف كل إعلان أو عرض للتدريس أو غيره من مجالات التخصص في اللغة العربية ، صحافة أو إعلام أو مراجعات فما وجدت غير سراب ألم للظمآن ، عناء بعد شدة…وكأنى أبحث عن قطر الماء في صحراء جرداء لازرع ولا ماء
سيدي أجيد اللغة العربية والمواد الشرعية والقرآن الكريم ومارستهم في حدود ضيقة دون أدنى حد للكفاف ، وزوجتي أيضا تجيد اللغة العربية – ليسانس آداب وتربية شعبة اللغة العربية سنة2009م بتقدير جيد جدا
فهل أجد على أيدكم عونا وغوثا في إخراج أسرة تعانى كرب من كربات الدنيا….فى عمل مستديم بالحكومة أو القطاع الخاص في تخصصي اللغوي والشرعي
أنتظر وأثق في دعمكم السريع لي ولمن في كربتي ، وأن تبلغوا كل مسئول بحاجتي
ويكفيكم عنى جزاءا…وعد الحبيب ((من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا ،نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة))
توقيع
مواطن مصري وأسرة مصرية فتيه تختنق وتكاد تنهار… تريد أن تحيا قربكم لا مثلكم،ونأمل عونكم والله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه
الزوج : أحمد أحمد عبد العزيز محمد الزوجة : أسماء عبد الفتاح محمد عبد الحميد
المؤهل: ليسانس لغة عربية شعبة عامة المؤهل : ليسانس آداب وتربية شعبة لغة عربية
جامعة الأزهر بالقاهرة جامعة الزقازيق
العنوان:الجديدة – مركز منيا القمح – محافظة الشرقية
التليفون: 01006281384 – 0553666249
الإيميل:q_asd@yahoo.com ،nice_star7777@yahoo.com
ممكن رقم البرنامج للمحادثه
انا ساكن عند واحد فى العرب بجوار نادى المقاولون العرب
وصاحب البيت اتهجم على ابنى وضربه ومضاه على شيكات وخد منه مفتاح الشقه
ومخلينى انا والاسره مش لقين مكان ننام فيه وانا عاملت محضر فى قسم تانى مدينه ناصر
ورقم المحضر هو1255بتاريخ2\3\2013
وياريت ياريت الرد على وعلى موضوعى وارجو الاهتمام
ورقم تلفونى 01140712743
0223343199
تحية طيبة وبعد ،،،،
مقدمة لسيادتكم / العاملين المؤقتين الجدد بمديرية تموين المنيا .
قد تم تعييننا تحت مسمي ( عمال المحاجر ) وتم توزيعنا علي مديرية تموين المنيا عام 2011 ونعمل بها حتى الآن ، قد سبق وقمنا بالمطالبة لرفع الظلم عنا أكثر من مرة من عهد المحافظ السابق / أحمد ضياء الدين إلي عهد سيادتكم علماً بأن قوتنا بالمديرية 450 شاب غير المتواجدين بالإدارات وأننا نقوم بالعمل علي قوة مشاريع المديرية وإدارتها والإشراف والرقابة علي توزيع حصة المحافظة من البنزين والسولار ومراقبة محطات الوقود ومراقبة المخابز في مختلف أنحاء المحافظة ونقوم بجميع الأعمال الإدارية داخل المديرية المكلفين بها وقد قمنا بعدد من الوقفات للمطالبة بحقوقنا في التثبيت وتقابل هذه الوقفات بوعود من السيد السكرتير العام بالمحافظة وحتى الآن لم يتم الوفاء بالوعود ، ومنها تثبيت العمالة المؤقتة التي تم وعدنا بتثبيت 50% من القوة علي أن يتم تثبيت الباقي بنهاية العام ولم يتم حتى الآن تثبيت أياً منا وقد فوجئنا بكتاب وزير التنمية المحلية رقم 959 في 11/4/2013 بشأن تعيين مفتشين جدد في مديريات التموين ، وكتاب السيد محافظ المنيا رقم 3193 في 28/4/2013 والذي يخاطب مديرية التموين بالتنسيق مع مديرية التنظيم والإدارة من أجل الإعلان عن وظائف خالية بمديرية التموين بالمنيا .
لــــــــــذا
نرجوا من سيادتكم بسرعة التدخل وحل هذه المشكلة والمضي جدياً في إجراءات تثبيتنا لأن معظمنا متزوج وهناك من يعول أسرهم .
مقدمة لسيادتكم
المعينين الجدد بمديرية التموين بالمنيا
لمن يهمة الامر
ماذا انتم فاعلون ؟ ؟ ؟ بالمصريين
مشروع محور القناة او اقليم القناة أو تطوير مدن القناة – تم بيع اراضى بالمشروع لبعض الافراد بعينها بدون علم الشعب حيث ان اراضى المحور, هذة الاراضى ملك للشعب
اننا لم نعرف حتى من هم هؤلاء الافراد هل هم مصريون او ما هى جنسياتهم لا احد يدرى, وما الجهة التى بــاعت ومن واقع المؤتمر كان شخصين ممثلين لجيش مصر من الحضور بالزّى العسكرى ولأى غرض متواجدين لا نعرف وبعد انتهاء الفاعليات فوجئنا باعتراضات كثيرين لان ما بيع فعليا بلا اى سند قانون او حتى معلن عنة قبل فاعليات المؤتمر الجميع من المفاجئة فى ذهول وحيرة والجيش مع الحضور شاهد ولا اى اعتراض من احد , شئ مريب جدا ومن الواضح وضوح الشمس انها مؤامرة مدبرة مع سبق الاصرار والترصد لتمرير البيع امام الحضوربوقاحــة غـير مسبوقة لهؤلاء الاشخاص مجهولى الهوية بلا ادنى قانون والشعب مختلق له المشاكل لتمرير قوانين وبيع الاراضى على كيف صاحب الامر والشعب يأكل تراب سيناء وارض القناةعلى وجة الخصوص . والشعب الصينى ياتى بعمّالة وناسة, وطز فى شباب وعمال مصر نتركهم على القهاوى والنواصى للتنطع والتسول,حيث من المؤكد سقف السبوبة والعمولات رهيب, لكى يبيع الشخص وطنة واهلـة وديــنة كما نترك الشركات المصرية مثل المقاولون العرب والبنوك مثل مصر والاهلى وشركة الحديد والصلب بلا اسناد
ماذا انتم فاعلون شعب مصر المغيب والمشغول بالمشكل وقطار التنمية للدولة يخرج عن المسار الشرعى والدينى والاخلاقى . اين جبهة الانقاذ ,اين حركة تمرد , اين حركة كفاية , اين الاحزاب جميعا , فعلوا شئ من القوانين ولو الدولية لانقاذ مصر
مهندس/ محمد رشاد الجيزاوى الخميس 16 مايو2013 01007801325 محمول
معالى السيد الأستاذ/جابر القرموطى ……………المحترم
تحية طيبة وبعد
أود فى البداية التعريف بنفسى
صيدلى/محمد إبراهيم محمد شراد
مصرى الجنسية من مواليد محافظة قنا وكنت أعمل بالمملكة العربية السعودية منذ نوفمبر 2001 وسوف اسرد لسيادتكم مشكلتى راجيا من المولى عز وجل المساعدة فى حلها
• كنت أعمل كمدير تسويق المنطقة الغربية فى الشركة السعودية للأدوية المحدودة بعقد عمل دائم يجدد تلقائيا وتسلمت العمل فى 1-7-2008 وتم الأستغناء عن خدماتى فى 15-11-2009 وذلك لأعادة هيكلة الشركة وإلغاء فرع التسويق بها وذلك السبب خاص بالشركة لأنها قامت ببيع توكيلات الأدوية لشركة أخرى هى (شركة باناجا)
• سمحت الشركة لى بالبحث عن عمل أخر ليتم نقل كفالتى لصاحب عمل أخر ….دون أن تعطينى مستحقاتى المالية أو التعويض المالى المناسب وعللت ذلك بأنه سوف تقوم بذلك بعد إتمام نقل الكفالة
• ولك أن تتخيل سيدى الفاضل أن تجد نفسك دون دخل ولديك أسرة مقيمة معك بالمملكة والأسرة تتكون من زوجة وأربعة أطفال منهم ثلاثة يدرسون فى مدرسة لغات دولية وتجد نفسك مطلوب منك تسديد أقساط المدرسة والإيجار الشهرى لسكن عائلى بالإضافة إلى الأعباء المعيشية الأخرى
• وأمام تعنت الشركة وعدم موافقة المسئولين على عدم صرف أى مبالغ مالية أضطررت لبيع سيارتى وتسديد جزء من الإلتزامات الملقاه على عاتقى
• وأمام هذة الضغوط وتمر الأيام دون العثور على فرصة عمل مناسبة أتفقت أنا وزوجتى على أن ينتهى الأولاد من أختبارات التيرم الأول ….ثم بعد ذلك تسافر الزوجة والأولاد إلى مصر ويكملوا الدراسة بمصر وأبقى أنا بمفردى بالسعودية وذلك ماحدث بالفعل وسافرت العائلة فى 24-2-2010
• بعد الجهد والبحث المضنى للحصول على فرصة عمل ….وفقنى الله بالحصول على فرصة عمل بوظيفة مدير مبيعات المنطقة الوسطى والشرقية بشركة (النهضة الطبية) ووقعت العقد بتاريخ 1-4-2010
• حصلت على خطابات تنازل عن الكفالة وأعطيت جواز سفرى وكل الأوراق المطلوبة لنقل الكفالة لشركة النهضة الطبية فى 15-4-2010
• وطبقا للأجراءات المعمول بها بالمملكة حصلت على موافقة (مديرية الشئون الصحية بجدة) على نقل الكفالة وهى الخطوة الأساسية والتى تعنى أننى كوافد جميع أوراقى نظامية (ترخيص مزاولة المهنة /كارت التصنيف المهنى للهيئة السعودية للتخصصات الصحية/أقامة سارية المفعول ) وإلى الأن أنا كل أوراقى الثبوتية سليمة
• وتم تسليم موافقة الشئون الصحية مع خطابات التنازل وجواز السفر وأصل الأقامة لقسم شئون الموظفين بالشركة الجديدة كى تقوم بباقى الخطوات وهى الحصول على موافقة مكتب العمل والجوازات وهو إجراء يأخذ على أقصى تقدير أسبوعين
• كما تعلمون سيادتكم أننا هنا كمقيمون غير مخول لنا متابعة الدوائر الحكومية وذلك لأتمام عملية نقل الكفالة لذلك كنت أتابع الموضوع مع الموظفين السعوديين (المعقبون)
• فى نهاية شهر 6-2010 هددنى كفيلى الأول إذا لم أقوم بنقل الكفالة سوف يقوم بعمل بلاغ هروب عنى(وهو إجراء صعب لو تمت مسألتى عن إقامتى السعودية سوف أودع السجن وأرحل بعد فترة إلى بلدى ولن أعود للمملكة للعمل مرة أخرى إلا بعد مرور خمسة سنوات)
• خاطبت شركة النهضة التى أعمل بها لكن كما علمت بأن لديهم مشكلة نظامية تعوق نقل الكفالات بصفة عامة وهذا الأمر لم تفصح عنة شركة النهضة فى بداية التعاقد 01-04-2010
• للأسف قامت الشركة السعودية للأدوية المحدودة بعمل ذلك البلاغ ضدى فى 02-10-2010 وذلك لتأخر شركة النهضة فى نقل الكفالة وهذا الأجراء لا يضر شركة النهضة ولكن يضرنى أنا ضرر بالغ
• إنتهت أقامتى فى 16 ذو القعدة 1431 هجرية الموافق 23-10-2010 ميلادية فأصبحت تحت طائلة مخالفة اللوائح والأنظمة المعمول بها فى المملكة وبمنتهى البساطة لوأى شرطى سألنى عن أقامتى سوف يقوم بإيداعى سجن الترحيلات مع المخالفين تمهيدا لترحيلى إلى مصر
• عند ذلك ذهبت للشركة السعودية (الكفيل) وأبلغته بأن موضوع التأخير خارج عن إرادتى راجيا منهم تعديل الأمور لكن تم الرفض بشدة وكان هناك إصرار بالغ على أن أسلمهم جواز السفر ولابد من ترحيلى نهائيا إلى مصر
• أما شركة النهضة الطبية(الشركة الجديدة) بعدما علمت هذا الأمر فيسعى مدير شئوون الموظفين بها إلى الضغط على كى أقدم إستقالتى ….وكانوا يقمون بتأخير الراتب الشهرى كنوع من الضغط على كى أستقيل
• تواصلت مع القنصلية العامة بالرياض وأفادنى نائب القنصل /طارق بيك سراج (80% موضوعك مش حيتحل) وكان ذلك فى شهر 4-2011
• وأمام هذا التعنت من شركة النهضة الطبية (السبب فى كل المشاكل) هذا بالإضافة أننى كنت لا أستطيع أن أعمل أو أتحرك بحرية لعدم وجود إقامة سارية المفعول معى تم التفاوض معى من الشركة على أنهاء الموضوع وأضطررت للقبول بالتسوية المادية التى فيها ظلم شديد وبين لى حيث تنازلت عن مايقارب 140 ألف ريال من مستحقاتى جراء فسخ العقد( كما ينص قانون العمل السعودى )من طرفهم وإضطررت للتوقيع على أوراق تفيد بأننى أستلمت كافة حقوقى وإقرار بعد مقاضاتهم
• أما كفيلى الأول (الشركة السعودية للأدوية المحدودة) …قام هو الأخر بالإبتزاز الصريح لأنهم أبلغونى بأننى لن أستطيع مغادرة المملكة إلا بعد سداد مبلغ 3800 ريال وقاموا أيضا بتصفية مستحقاتى لديهم بطريقة تتنافى كليا مع قانون العمل السعودى
• ثم سافرت إلى مصر بتاريخ 5-7-2011
• حاولت جاهدا الحصول على فرصة عمل بمصر تفاديا للجوء للسفر لكن دون جدوى
• ثم حصلت على تأشيرة عمل بوظيفة مدير مبيعات بصيدليات الجامعة بالدمام/السعودية
• وحصلت على تأشيرة عمل من قنصلية المملكة العربية السعودية بالقاهرة وسافرت إلى الدمام بتاريخ 24-11-2012
• لكن تم منعى من دخول المملكة من سلطات مطار الملك فهد بالدمام(على الرغم من حصولى على تأشيرة الدخول) وذلك بدعوى أننى مدرج على القائمة السوداء (غير مصرح لى بالدخول)
• لذلك تم توقيفى وترحيلى إلى مصر دون دخول السعودية
• السؤال هنا الأتى:
• 1- هل من الممكن رفع دعوى قضائية على المتسببين لى فى هذا الضرر البالغ للحصول على مستحقاتى المالية لدى الشركتين
• 2-موقف الخارجية المصرية؟
• 3- موقف الخارجية السعودية ….فهل من المنطقى أن أحصل على تأشيرة السفر من القنصلية السعودية بالقاهرة …..ثم يتم منعى من دخول المملكة؟
• فى النهاية أنا الأن بدون عمل لفترة قاربت العامين ؟؟؟؟
• ونشكر لسيادتكم سعة الصدر والله الموفق
Mohammed Ibrahim Sharrad
Egypt-Qena City
Phone: +2 / 01120599889
Mail: msharrad2006@yahoo.com
•
الى الاستاذ جابر
انا محتاجة مساعدة منك ضرورى عندى مشكله كبيرة ومعنديش محسوبيه عشان حد يهتم بالموضوع غير ربنا وحضرتك -انا من الغربية وزجى يعمل فى مجال الكمبيوتر تعرف ع صاحبة شركة فى القاهرة فى مدينه نصر وقترحت له انا يعطى لها مبلغ من المال وقدرة مليون جنية لصفقة اجهزة من الصين لمكسب 100% وكتبت شيكات بالمبلغ ارسلت بضاعة بعد فترة مبلغ 100000جنيه وبدأت طلب مبلغ لمخلص جمارك لخروج باقى البضاعة وزوجى يرسل لها حتى شعرت بخوف تجاهها واكتشفت ان زوجى وقع تحت عمليه نصب ومنذ شهر ذهب زوجى اليها ليجد الشركة مغلقة ولا يجد لها عنوان اخر غير الشركه عمل محضر وقدم الشيكات وبدون اى فائدة -ليجد زوجى هذه المراة تتصل بيه من السودان لتكمل عمليه النصب حتى شعرت انه يحاول استدركها ليعرف اى عنوان ومن بعدها لم تتصل بيه -اقسم بالله ان المبلغ مالى ومال اولادى ومال اشخاص يهددون زوجى بالسجن وخراب البيت بعت شقتى ولم اقدر على سداد الباقى ارجو منك ان تقف بجانبى للقبض على المتهمه – مع زوجى صورة من جواز السفر الخاص بها وصورة من البطاقة – ارجوا ان تجد لى حل لمشكلتى ت_01223522925
انا عندى سيارة سرقة من امام المنزل من شهر 1 وتم التبليغ عن السرقة فى قسم جرجا وتم التحويل الملف الى محافظة سوهاج ولم يتم عمل اى اجراء قانونى مع العلم ان صور المجرمين موجودة عند الشرطة الان عند سرقة السيارة كان هناك كاميرات موجودة بدخل الشارع تصور دائما وبالفعل تم تصور السرقة وتم تقديم الملفات الى الشرطة وتم تسليم فديو كامل للسارقة السيارات ومع ذلك لاتتحرك الشرطة حتى الان ولا يوجد حتى تحريات عن الصاحب الصور والفديو ارجو عرض المشكلة لان كدة فات اكثر من 6 اشهر ورقم تليفونى01224244501وعندى الصور والفديو لو حبيت
فيلم بايخ وسيناريو واقع وحدوتة مملة وتمثيل غاية فى الرداءة … الحاجة النضيفة الوحيدة فيه .. ملابس المخطوفين.!!!
المخرج: ثروت رضوان
Dear Karmouty.
Few words to be said: Your programe’s name apllies to your performance. You’re really ” man shit “
أ/جابر الاقرموطى
بعد التحيه
بعد المتابعه لبرنامج سيادتكم اليوم 27/5/2013 وفى أخر البرنامج تم تسليط الضوء على طفح المجارى فى منطقه حدائق المعا دى- منطقه المطبعه
نحن سكان شارع التحرير الغربىمتفرع من شارع فرج يوسف نعانى من طفح المجارى وذلك أكثر من شهر وكماتعرفون سيادتكم اننا نحن الان فى فصل الصيف مع ارتفاع درجه الحرارة والحشرات يؤدى ذلك لحدوث أمرض وتم جمع مبالخ نقديه من الاهالى لحل هذه المشكله ولكن ماتزال المشكله قائمه ومياه المجارى دخلت المنازل وهذا ليس فى هذا الشارع ولكن فى معظم شوارع المطبعه -حدائق المعادى
غش جماعي بمدرسة الزاوية الحمراء الفنية المتقدمة في امتحانات الدبلوم التي بدأت يوم 25 / 5 / 2013م ولقد اشاع ذلك رئيس لجنة الامتحانات بالمدرسة بان ذلك جاء بتعليمات عليا لتحسين نسبة النجاح
حيث قام ملاحظين الكثير من لجان الامتحان بالمدرسة بترك الطلاب يفتحون المذكرات والكتب ويقومون بالاجابة على اسئلة الامتحان منها بالاضافة الى استخدام الهاتف المحمول في الاتصال ببعض المدرسين للمساعدة في الاجابة على اسئلة الامتحان وكان ذلك كله اثناء سير الامتحان في المواد الاتية
اللغة العربية يوم السبت واللغة الانجليزية يوم الاحد ومادة التخصص الاولى ( العمليات ) يوم الاثنين ويمكن التاكد من ذلك بملاحظة الاتي :
1 – خروج الطلاب من اللجان بعد مضي نصف الوقت المخصص لكل مادة .
2- سؤال الطلاب بعد اداء الامتحان .
3 – مراجعةاوراق اجابة الطلاب سنجدها نصا متوافقه مع بعضها ومع الكتاب او المذكرة المنقولة منها.
والبقاء لله في التعليم
هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام جدا تهديد موظف بمطروح
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاستاذ المحترم السيد / جابر القرموطى
تحية كيبة وبعد
نرجو من سيادتكم توصيل شكواى لاسرع وقت ممكن
الا وهى
ان احيط علم سيادتكم بمحتوى شكواى خيث اواجه كم من التعنت والظلم والتهديدات الواقعة على شخصى و يؤثر على مستقبل اولادى وبيتى
فانا اشغل منصب مراقب اول صحى بالادارة الصحية بالضبعه محافظة مطروح منذ 1/4/2012
واعمل بكل جد واجتهاد بشهادة المواظفين والعاملين معى وبما فيهم اهالى لمنطقة
مع العلم بان تعينى كان بتاريخ 13/6/1988
ومع العلم ايضا بعد تعرضى لاى جزاءات او انزارات بعملى
وفوجئت بقرار تعسفى من السبد مدير الشئون الصحية بمطروح بعزلى من منصبى وتوليت المنصب لمراقب اخر اقل اقدمية واصغر سنا
ذات توجيهات دينية وهو ليس على درجة مراقب اول ادارة لكن لخدمة بعض الاغراض لبعض المسئولين
وطرقت على جميع الابواب لانصافى ولا اعرف ان اتوجة الا لله وحده وحضرتكم لمساعدتى فى استرجاع حقى مع انى اعمل فى هذه الوحدة منذ 25 عاما وكع العلم بان جميع الموظفين والعاملين معتصمين ابتدا من الغد
ولكم جزبل الشكر
الاسم / عزت رزق ملك عبدلله
الوظيفة / مراقب اول الادارة الصحية بالضبعة محافظة مطروح
رقم البطاقة / 26101210201555
رقم الهاتف / 01275774595
01152439379
يعني مالقيتش الا عبد الباري عطوان اللي تستضيفة ده بني ادم بيقطر حقد وكره لمصر والمصريين وعميل
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاستاذ المحترم السيد / جابر القرموطى
تحية كيبة وبعد
نرجو من سيادتكم توصيل شكواى لاسرع وقت ممكن
الا وهى
ان احيط علم سيادتكم بمحتوى شكواى حيث يواجه والدي كم من التعنت والظلم
وذلك لجعله يخالف القوانين وقد تم اصدار قرارمن وكيل الوزاره بنقله من منصبه تعسفا …………..وهو الان معتصم بمكتب وكيل الوزاره ومضرب عن الطعام
الاسم /محمد السيد عبد المطلب
رقم موبيل والدي /01005108763
01113433485
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاستاذ المحترم السيد / جابر القرموطى
تحية كيبة وبعد
نرجو من سيادتكم توصيل شكواى لاسرع وقت ممكن
الا وهى
ان احيط علم سيادتكم بمحتوى شكواى حيث يواجه والدي ويشغل منصب المستشار القانوني بالتعليم الخاص بمدريه التربيه والتعليم ببنها كم من التعنت والظلم
وذلك لجعله يخالف القوانين وقد تم اصدار قرارمن وكيل الوزاره بنقله من منصبه تعسفا …………..وهو الان معتصم بمكتب وكيل الوزاره ومضرب عن الطعام
الاسم /محمد السيد عبد المطلب
رقم موبيل والدي /01005108763
01113433485
أستاذ جابر ….. إحنا قربنا ننسى السلام الوطنى ….. وحياة أغلى حاجة عندك فكرنا بية …….. (سليمان عبده ) … الغردقة
لاستاذ/ جابر القرموطى
هذه اول مرة اكتب لك وان كنت من متتبعى برنامجك الجميل انا عايز اقول لسيت ان ما حدث اليوم ليس وليد صدفة ولا هى غلطة انما هى مقصود لان المطلوب هو تدمير مصر اذا انا كنت رئيس مصر حقول للعدوى انا حعمل اة وبعدين اشاور مين واقول اة المقصود هو زيادة العداء لمصر وتصعيب اى حل رسمى لمصر وتصعيب الامور على المخابرات واستنفار الشارع الاثيوبى ضد مصر واحراج الكنيسة المصرية زات النفوس القوى هناك انة تكملة ممنهجة لتدمير مصر الموضع هو استكمال التدمير وليس غلطة ولا سهوة انكما هو تدمير ومن الاخوة الشياطين الكارهين لمصر
السيد الفاضل الاستاذ جابر القرموطى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اقدر لسيادتكم حماسكم وحرصكم المشهود على اعلاء مصلحة الوطن ومحاربة الفساد والمفسدين
المنتشرين فى ربوع مصر بما فيها الجامعات المصرية
سيدى الفاضل
اتكلم عن جامعة المنوفية والجامعهة المنشقه عنها وهى جامعة مدينة السادات
صدر قرار سياسى متخبط كارثى فى اثناء تولى الدكتور محمد بشر محافظة المنوفية باستقلال فرع السادات عن مدينة السادات وليس هناك اى مدعاه لاعلمية ولااقتصادية ولا تعليمية لهذا القرار ( لان هذا الفرع يقع فى مينة صحراية ولايوجد اى تجمعات سكنية حولها تسفيد من انشاء هذه الجامعه والمصيبة ان فرع السادات مسكن حاليا على مبانى اقامها الرئيس الراحل السادات لتكون نواة لنقل الوزارات الى هالمدينة ونظرا لاسمها تضتءات بها طوال العهد المادى لفرص صيانة هذه المنشئات الى ان تآكلت
حاليا والموجود لايصلح ليكون حتى نواه جامعة
الملخص الكارثى لما سبق
1- انشاء قرار سياسى غير مدروس لصالح جماعة الاخوان المسلمين فى غير محله
2- من اين ستتوفر الملايين التى قد تحتاجها هذه الجامعة لتقدم اقل الخدمات
التعليمية للطلاب
3- المصيبة هى من يصفق لهذ القرارات اصحاب مصالح دون النظر لثروة الشعب المسكين الذى يموت ويجوع يوميا فى سبيل الحصول على رغيف عيش او صفيحة بنزين
من هم ولماذا يحاربون فى سبيل اتمام هذه الكارثة
رئيس جامعه المنوفية الحال د احمد زغلول سيتم احالته للمعاش ويعود ليمارس عمله كاستاذ فى كليته الاصلية التى هة كليه الطب البيطرى واللى هى فين – فى مدينة السادات وطبعا عايز لما يرجع يكون له قصر وعزبة يقعد فيها بعد الاحالة للتفرغ وعشان يضمن ده فهو يدعم زميله استاذ بكلية الطب البيطرى برضع د صلاح البلال ليتولى رئاسة الجامعة بالرغم من ان تقاعده سيكون بعد سنه فقط وتعالى شوف بالقى المصايب تم الاتفاق على ان يكون العماداء الحاليين لهم نصيب فى التورته عميد التربية الرياضية يبقى نائب رئيس جامعة وعميد معهد العندسة الوراثية التائب الثانى على الرغم من انه لن يكمل المده القانونية للترشخ كنائب بس مش مشكله يحجز المنصب لحد ماسيادته يكمل المدة على خير وعليه فالاخير اجتهد فى ان يكون تشكيل المجمع الانتخابى من محاسيبه لدرجة انه يتصل عليه ويبلغه بان كل الاصوات من المجمع فى ايده وجيبه ماعدا صوت واحد
واخيرا ارجو ارسال اى صحفى مخضرم للتاكد من ذلك للحاق بالكارثة قبل وقوعها احنا مش محتاجين جامعة تتولد بتشحد ومن مين من فلوس المصريين الغلابة الفقراء وعشان شوية ناس ماعنهم ضمير كل اللى عايزينه الجلوس على الكراسى والمكاتب الفارهة ( ملحوظة الجهاز المركزى للمحاسبات بيحقق فى القصر اللى بناه د زغلول ليكون المقر الصيفى لسيادته بعد التقاعد
تحيه طيبة
نحن جروب مشروع تخرج كليه الاداب قسم الاعلام جامعه المنيا حملة “انضف ” الفائز بلمركز الاول ولم يتم عرض المشروع بمهرجان توزيع الجوائز التابع للقسم ولا نعرف السسب لماذ نرجو من سيادتكم مشاهدة المشروع ومساعدتنا على نشر فكرة المشروع للجميع
لك جزير التقدير والشكر برجاء الرد
https://www.facebook.com/photo.php?v=10201214832282729&set=vb.1528663525&type=2&
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الرجاء السادة المعدين المحترمون قراءة هذة الرسالة بسرعة وبجدية فيما يلي امتحان مادة قانون العقوبات للفرقة الثانية كلية الحقوق جامعة جنوب الوادي بقنا اليوم الاربعء 5-6-2013 ومرفق صورة من الامتحان ومعي صورة من الامتحان الذي نص علي اسماء العديد من السياسيين وتوجية الاتهامات لهم
مشروع التخرج الحائز على مزكز اول بقسم الاعلام كليه الاداب جامعه المنيا لم يتم عرضه فى مهرجان تسليم الجوائز
http://www.youtube.com/watch?v=3VJcYW2FsIk&
feature=youtu.be
الي السيد الاستاذ /جابر القرموطي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
الموضوع
تقدمت لحجز شقة من ضمن حاجزي شقق سكنية و البالغ عددها 968 شقة في ابراج المنصورة التابع للهيئة العامة لتعاونيات البناء و الاسكان نهاية شارع عبد السلام عارف عام 2001 وقمت بسداد مقدم الثمن و باقي الاقساط علي و عد ان اقوم باستلام تلك الشقة خلال عامين من تاريخ دفع مقدم الثمن .
و لكن لم يتم الوفاء بهذا الوعد و الوعود اللاحقة لمطالبتنا المتكررة في استلام تلك الشقق حتي و قتنا هذا . و فوجئنا بأنة مطلوب منا سداد الاقساط الشهرية بدون و جة حق حيث اننا لم نستلم تلك الشقق . و حسبنا الله و نعم الوكيل
و حيث اننا نقيم في شقق بالإيجار المؤقت و مهددون بالطرد حيث ان مدة الايجار قد انتهت و يتم المغالاة في قيمة الايجار و نحن لا نستطيع ماديا سداد قيمة الايجار الجديد.
لذلك نلتمس من سيادتكم باسم 968 اسرة اتخاذ ما يلزم لسرعة تسليمنا تلك الشقق .
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام …
مقدمة لسيادتكم / نشأت نجاح محمد الدسوقي
المؤهل الدراسي / بكالوريوس تجارة جامعة المنصورة 1993 م – و ليس عندي عمل ثابت
العنوان / 69ش رياض ياسين من الجلاء – المنصورة دقهلية
ت / 01223135859 – 010093501638
حبيبى وحبيب بورسعيد جابر القر موطى باريت تكلم الأستاذ البير شفيق فى أذاعه الأذان لان قناه أون تي فى أصبحت من القنوات المفضلة للمصريين
حاله اختطاف سيده مسحيه السن36 سنه وسط زعر كبير من الاهالى ووجود سكون وتقاعص من رئيس مباحث حوش عيسى بالبحيره رغم سماعه مكالمه استغاثه منها لزوجها عبر المحمول لزوجها فى مكتب رئيس المباحث السابق الذكر
رجاء سرعه التدخل وعمل الازم نظرا لصعوبه الايام الحاليه والقادمه حتى لا يكون هذا اسلوب طغط على الاقباط لمنهعم من المشاركه فى تظاهرات 30 ينويو المقبل
رقم الموبايل الخاص بزوجها 01227905021
01110305326&&01224366783
اولا : شعب مصر شعب متدين بطبيعته منذ التوحيد فى عهد إخناتون
ثانيا: لولا أن الشعب متدين ما تم خداعه بإسم الدين لينتخبكم و بالتالى فهو شعب لا يحتاج الى فتح إسلامى جديد
ثالثا : سيدنا محمد بن عبد الله إصطفاه المولى عز و جل و أرسل اليه جبريل بالرسالة بينما الرئيس محمد مرسى تم إختياره إن كانت النتيجة صحيحة من خلال تصويت بشر هم المصريين و القادر على المنح قادر على المنع و بكل أسف لم نر وعود الرئيس تتحقق بل و لم نرى مشكلة واحدة يتم حلها بل العكس وجدنا مشاكل جديدة يتم غضافتها الى حياتنا
أتمنى أن أراكم متمسكين بدين الله متحلين بصفات القرآن و عندها ساستمع لكم
بلاش تماحيك ربنا يهدينا و يهديكم
اللهم أرنا الحق حقا و أرزقنا إتباعه و أرنا الباطل باطلا و أرزقنا إجتنابه
أرجو توصيل الرسالة إلى الأستاذ : جلبر القرموطي أو يوسف الحسيني لعرضها في أحد البرنامجين حيث هناك أحد الناجيين من تلك المذبحة المعتم عليها واسمه : محمد فرج الله محمود زغلى وهو أحد أبناء قرية كفر الصلاحات مركز بني عبيد محافظة الدقهلية والواقعة على بعد 30 دقيقة من مدينة المنصورة وعنوانه هو بجوار مدرسة كفر الصلاحات الثانوية – على بعد 250 متر تقريبا من منزل الكابتن نادر السيد حارس مرمى نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق ولم أستطع إحضار رقم هاتف لكم
السيد/ جابر القرموطي:
تحية طيبة،،
في منتصف ليل ٢٣/٦/٢٠١٣ أقام أحد بلطجية هذا الزمن سرادقًا عشوائيًا عند تقاطع امتداد أبي داود الظاهري مع شارع الطاقة بالحي الثامن من مدينة نصر بجوار النادي الأهلي، أمام مدينتي القضاة والمبعوثين. ولما سألنا قيل أنه لبيع فوانيس رمضان. منتهى الفوضى والعشوائية والنذالة والخسة، وكأن البلد غابة مفتوحة، لا اعتبار فيها لمرور ولا لأمن ولا لسرقة كهرباء ولا لنظافة،. وكله قبل ٣٠ يونيو.
هل هناك دولة؟ أم أنها سقطت؟
مكتب وفاكس محافظ القاهرة لا يرد، وكذلك فاكس حي مدينة نصر شرق
ا.د/ حسام محمود أحمد فهمي
ساكن قرفان مما وصل إليه حال هذا البلد الذي كان
١٥ شارع الطاقة – الحي الثامن
2ostaz 2armoti ana elnakeb Ahmed ELsaka shakek Elshahed MOHAMMED ELSAKAw 2li 7adrtk zakrto fi 7al2t 2mbar7 w ana bashkork 3ala 27ya2 zkrah bas fih ba3d elm3lomat yagb tas7i7a
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بســـــــــــــم الله الرحمن الرحيم
ارجو توصيل هذه الرسالة بخصوص مهااااااااازل الثانوية العامة
دخل البلطجية اليوم فى مدرسة عمرو عبد العزيز شعير”ادارة المنتزة “… وحدثت عركة بالســـــيوف والشوم بين البلطجية و الطلاب و الشرطة …
قامت بعض اللجان باحداث شغب ضد المراقبين مما ادى اللى تاخير استلام ورق الاجابة على الطلاب واتصلوا بالشرطة التى احضرت الكلاب و دخل البلطجية المدرسة لترويع الطلاب واشتبكوا مع الطلاب و عندما تدخل الشرطة اعتدى عليهم البلطجية بالضرب و احضر الطلاب الذين تم ضربهم بلطجية اخرين من خارج المدرسة .. احاطوا بالمدرسة و منعوا اى طالب من الخروج !!!!!!!!!!!!
وغدااا لدى الطلاب امتحان فى مادة الجبر … ترى ماذا سيحدث ايضا وكيف سيرسل الابناء اولادهم للامتحان بين خوف عليهم من البلطجية وخوف من ضياع مستقبلهم !!!
الحقنا يااستاذ جابر ارجوك في حاجة خطيرة بتحصل في المنيا مخالفة بناء علي اراضي زراعية اخر كورنيش النيل بمدينة المنيا بجوار محطة المياة حيث يقوم احدالستشارين بالبناء عليا جود الاراضي الزراعية تحت سمع وبصر محافظ المنيا وحماية الاراضي عملية البناء بدأت من خمسة ايام بدق الخوازيق الارض ملك المستشار محمد عصيدة وهو القائم علي عملية البناء ارجوك يااستاذ جابر اعمل حاجة علشان خاطر البلد الارض تابعة لقرية ماقوسة
انا عاوز اطلع فى قناه عشان عاوز اقول حاجة مهمة عشان انا بكره الاخوان
اعتقد ان ال 13 علم هم ال 13 مليون اللى انتخبوه… اما الخطاب 59 فسيكون بتنحى(الشعب المصرى عن مواصله الحياه فى مصر) وهذا بالطبع مايحلم به الحكام
الاستاذ المحترم جابر عصفور
بعد تفكير ومحاولات كثيرة اخيرا تجرات وقمت بالكتابة لك لانقل لك ما يتم من فساد فى مشروعات اسكان هيئة الاوقاف المصرية
تقوم الهيئة بالتواطئ مع المقاول \ الجمعية التعاونية للانشاء باسيوط صاحب هذه الشركة اخوانى بالاتى
1- مشروع مدينة بدر انتهت مدته منذ 6 شهور ويوجد به عدد 4 عمارات تم فيهم التاسيس على طبقة طفلة اى انهم مهددين بالانهيار
2-مشروع مدينة العاشر من رمضان انتهت مدته منذ 4 شهور ويتم صرف مستخلصات للمقاول
3- مشروع قليوب انتهت مدته منذ 6 شهور
4- مشروع اسوان انتهت مدته منذ 7 شهور غير ان المشروع به عيوب خطيرة بالخرسانات ولم يحرك مهندسين الهيئة ساكنن
5- مشروع المنيا انتهت مدته منذ 6 شهور
انا سيدى كنت اشتغل بالشركة وعندما قمت بالشكوى من عمارات مدينة بدر قامت الشركة بتلفيق قضية لى
لماذا لم يتم تطهير الهيئة بعد الثورة هل اكتفوا بتغير رئيس الهيئة ولكن باقى المسئولين لم يتم تغيرهم
بعد كل هذه المشروعات المتاخرة تم اسناد مشروعين للشركة فى المحلة ودمياط
ليه اكيد فى حاجة من تحت الطرابيزه
مهندس احمد
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