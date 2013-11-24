نصف ساعة مع جمال فهمي

نصف ساعة مع جمال فهمي

تقوم فكرة البرنامج الأساسية على انتقاء عدد من الأخبار والأحداث التي تراكمت على مدي أيام الأسبوع ، والتعليق عليها مساء يومي الجمعة والسبت بطريقة يختلط فيها التحليل السياسي الجاد بنوع من السخرية الأنيقة التي توفر شئ من الجاذبية للمشاهد . كل حلقة ستكون عبارة عن “فلاشات” سريعة إلى حد ما تتخللها “إفيهات” ناعمة أو نكت فيها خفة ظل من دون أسفاف ينفر أو يثير حفيظة قطاع من المشاهدين.

اكتوبر 2015

3 comments

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  3. Charleigh
    January 2, 2017 at 9:29 am

    you’re back. Great post. I’m fired up! I’m bringing a White baby into the world in around seven months! Houyepllf, he is one of those who comes after us, but whose sandal strap we aren’t worthy to loose 🙂

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