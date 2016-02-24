برشلونة يهزم أرسنال وتعادل يوفنتوس وبايرن

فاز برشلونة الإسباني على مضيفه أرسنال الإنجليزي 2-صفر، في حين تعادل يوفنتوس الإيطالي مع ضيفه بايرن ميونيخ الألماني 2-2، في ذهاب الدور الثاني من مسابقة دوري أبطال اوروبا لكرة القدم.

وسجل ليونيل ميسي الهدف الأول لحامل اللقب في الدقيقة 71 قبل أن يضيف الثاني في الدقيقة 83 من ركلة جزاء، لينجح الفريق الكتالوني في اقتناص فوز ثمين خارج أرضه قبل مباراة الإياب في 16 مارس.

وبعد الفوز عل استاد المباراة، سيعود برشلونة إلى اسبانيا مع أفضلية كبيرة على منافسه أرسنال الذي سيكون من الصعب عليه أن يسترد اعتباره أمام العملاق الكاتالوني، وبلوغ الدور ربع النهائي للمرة الأولى منذ 2010.

ويبدو أن فريق المدرب لويس أنريكي سيقف مجددا بين أرسنال وحلم النادي اللندني بإحراز اللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن سبق له وأن حرمه من الإنجاز بالفوز عليه في نهائي 2006.

أما في المبارة الثانية، فقد تجنب يوفنتوس وصيف بطل الموسم الماضي الخسارة أمام ضيفه العملاق البافاري، بعدما حوله تخلفه أمامه بهدفين إلى تعادل 2-2، بفضل الأرجنتيني باولو ديبالا وستيفانو ستورارو.

وكان بايرن افتتح التسجيل في الدقيقة 43 عبر توماس مولر، الذي سقطت الكرة أمامه عند نقطة الجزاء تقريبا بعد تشتيتة خاطئة من بارزاغلي إثر عرضية من البرازيلي دوجلاس كوستا، فسددها في منتصف المرمى.

ومع بداية الشوط الثاني ضرب بايرن مجددا وعزز تقدمه بهدف ثان وهذه المرة عبر الهولندي أريين روبن، الذي وصلته الكرة على الجهة اليمنى، فقام بتوغله المعتاد نحو الوسط وبعيدا عن الدفاع قبل أن يسدد الكرة بيسراه.

وعاد يوفنتوس إلى أجواء اللقاء بهدية من كيميخ، الذي فشل في السيطرة على الكرة بضغط من ماندزوكيتش فخطفها الأخير وممرها إلى ديبالا الذي تقدم بها قبل أن يسددها في الشباك (63).

وأطلق يوفنتوس اللقاء من نقطة الصفر عندما أدرك التعادل في الدقيقة 76 عبر ستيفانو ستورارو، الذي وصلته الكرة من الجهة اليسرى بتمريرة رأسية من الاسباني الفارو موراتا، بديل ديبالا، فانقض عليها وأطلقها مباشرة في سقف شباك نوير.