بيان وزارة الداخلية حول انفجار شقة المريوطية

صرح مسئول المركز الإعلامى الأمنى بتوافر معلومات للأجهزة الأمنية حول قيام عناصر اللجان النوعية التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابى بالإعداد والتخطيط للقيام بأعمال عدائية خلال تلك الفترة بإستخدام المتفجرات والعبوات الناسفة لإستهداف المرافق العامة والمنشآت الحيوية وأنهم يستخدمون شقة كائنة بعقار بشارع اللبينى بمنطقة المريوطية بالجيزة كأحد الأوكار وكمخزن لتصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة ، ومساء اليوم الخميس 21 الجارى تم إستهداف الشقة المشار إليها بمعرفة قوات مشتركة من الأجهزة الأمنية حيث تبين وجود بعض تلك العناصر وعدد من العبوات بالشقة ولدى قيام خبير المفرقعات بالتعامل مع العبوات لتأمين الشقة إنفجر شراك خداعى أسفر عن إستشهاد ثلاثة من رجال الشرطة ومواطن والعثور على جثتين مجهولتين و 13 مصاب .

تم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .