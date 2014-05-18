رحلة الفنانة رانيا فريد شوقي مع الفن .. في ست الحسن

May 18, 2014

رفض وحش الشاشة في البداية دخولي مجال التمثيل منذ طفولتي لكنه قام بتشجيعي عندما جاءتني فرصة المسرح القومي. والدي وحش الشاشة كان حنوناً للغاية داخل البيت وأمي كانت هي فريد شوقي البيت. تعمدت عدم الإستعانة بوالدي في طريق النجومية. لا يوجد هناك مصطلح إسمه السينما الشبابية أو النظيفة فالسينما هي السينما بإختلاف أشكالها. الناس تفتقد المسلسلات الكوميدية. كان والدي نموذجاً للإجادة وللذكاء سعيت دائما للوصول إلى قدراته. الدور هو الذي يفرض نفسه على الممثل. سحر السينما الأمريكية وقوتها ليست في الإمكانيات ولكن في بساطتها وأفكارها البراقة. كان تجمع أسرة فريد شوقي داخل البيت في أول رمضان موعداً مقدساً لعائلتنا. لم أجد عملاً فنياً يجذبني للعمل في رمضان. أحاول انتقاء أدوار بحذر بعد نجاحي في خاتم سليمان. أستعد لتقديم برنامج عن المرأة بعد رمضان. المرأة لا يمكنها الحياة دون وجود الرجل. لن أمنع بناتي من العمل في الفن .. الفنانة رانيا فريد شوقي

 

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