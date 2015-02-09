صباح ON: دور وجهود هيئة المواصفات والجودة التابعة لوزارة الصناعة



قامت هيئة المواصفات والجودة التابعة لوزارة الصناعة مؤخراً و للمرة الأولى بإطلاق خدماتها وأنشطتها على تطبيقات أجهزة الهواتف المحمولة ، وذلك فى إطار خطتها للتطوير ومسايرة أحدث الحلول التكنولوجية ، حيث تعد هيئة المواصفات المصرية أول هيئة مواصفات إفريقية وثانى هيئة مواصفات عربية تتيح هذه التطبيقات التكنولوجية الحديثة وهذا التطبيق سيتيح للمستخدمين سواء كانوا منتجين أو مصدرين أو مستهلكين التعرف على كافة الخدمات والأنشطة التى تقدمها الهيئة ، بجانب الحصول على هذه الخدمات إلكترونياً من خلال الهاتف المحمول .. لمعرفة عمل الهيئة وأنشطتها وخدماتها معنا في الأستديو الدكتور حسن أحمد عبد المجيد – رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بوزارة الصناعة والتجارة .