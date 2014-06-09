غداً انطلاق برنامجى “السادة المحترمون وبندق برة الصندوق” على ontv live

الأحد، 8 يونيو 2014 – 22:53

كتب على الكشوطى

تبدأ غدا مجموعة قنوات “ontv” فى بث برنامجى “السادة المحترمون” الذى يقدمه الإعلامى “يوسف الحسينى” فى الثامنة مساء، بجانب البرنامج الرياضى “بندق برة الصندوق” الذى يقدمه الكابتن “خالد الغندور”، وذلك فى الحادية عشر مساء، حيث يبدأ بث البرنامجين من الاستديو الجديد الذى يضم أحدث التقنيات.

كان من المفترض أن يذاع البرنامجان اليوم من الاستديو الجديد بقناة “ontv live” ، غير أن فعاليات تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسى، أجلت انطلاق البرنامجين إلى غد الاثنين.

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1713788