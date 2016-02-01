محافظ القاهرة : اجتماع دوري مع أعضاء مجلس النواب لبحث قضايا الجماهير

February 1, 2016

mqdefault

 

 

 

أكد الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة خلال لقائه بنواب البرلمان عن القاهرة أهمية التواصل بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وأعضاء مجلس النواب للمشاركة في تحقيق التنمية المستدامة لأبناء القاهرة وخدمتهم وذلك من خلال تحديد موعد لعقد اجتماع دوري كل أسبوعين واجتماع آخر مع نواب المحافظ في الأسبوع الأخر كل في منطقته بحضور عدد من رؤساء الأحياء وقيادات المحافظة.

كما أكد المحافظ أنه لا مجال للتعيين بالحكومة إلا من خلال الإعلان والمسابقات التي تعلن في كافة وسائل الإعلام على المواطنين لتحقيق المساواة والشفافية.

وقال إن محافظة القاهرة لم تصدر ترخيصا لأي كشك جديد بالقاهرة خلال الأربع سنوات الماضية بل تعمل جاهدة على رفع أي أكشاك تعمل بدون ترخيص وكذلك المخالفة لشروط الترخيص إذا ثبت سرقتها للتيار الكهربي أو تخطيها للمساحة المحددة لها.

وأضاف أن الترخيص بإقامة أكشاك هو تصريح مؤقت يجدد سنويا لشخص بعينه وفي حالة وفاته ينتهي العمل بالترخيص وفقا للقانون.

تناول اللقاء استعراض نواب البرلمان لأهم المشاكل والتحديات التي تواجههم في دوائرهم والخاصة برفع مستوى الخدمات في كافة المجالات بإنشاء مستشفيات ومراكز صحية ومدارس للتغلب على الكثافة الطلابية العالية وإنشاء وحدات ونقاط أمن ومرور ومطافي بعدد من المناطق كذلك المطالبة بتوفير أسواق لتجميع الباعة الجائلين ومراكز ثقافية وشبابية وإنشاء مكتب شهر عقاري بمدينة السلام.

وأشار عدد من النواب إلى وجود قطع أراضي أملاك دولة تم الاعتداء عليها من قبل البعض وأهمية تدخل المحافظة السريع للحفاظ عليها واستردادها.

4 comments

  1. http://bit.ly/2hBUZfm
    December 31, 2016 at 10:58 pm

    I think this is one of the such a lot vital information for me.
    And i’m glad studying your article. But should statement on few
    basic issues, The web site taste is great, the articles is
    actually excellent : D. Excellent process,
    cheers

    Reply
  2. 2008 dodge avenger pcm recall
    January 1, 2017 at 6:44 am

    I do not even know the way I stopped up here, however I assumed this
    put up was good. I do not realize who you are however definitely
    you are going to a well-known blogger should you aren’t already.
    Cheers!

    Reply
  3. Kasha
    January 2, 2017 at 9:27 am

    I am curious to find out what blog platform you are using?

    I’m having some small security problems with my latest site and I would like to find something
    more safeguarded. Do you have any suggestions?

    Reply
  4. home based business
    January 12, 2017 at 10:38 am

    When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox
    and now each time a comment is added I get four emails with the same comment.

    Is there any way you can remove people from that
    service? Thanks!

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

© جميع الحقوق محفوظة. الموقع الرسمي لقناة ONTV