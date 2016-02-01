محافظ القاهرة : اجتماع دوري مع أعضاء مجلس النواب لبحث قضايا الجماهير

أكد الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة خلال لقائه بنواب البرلمان عن القاهرة أهمية التواصل بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وأعضاء مجلس النواب للمشاركة في تحقيق التنمية المستدامة لأبناء القاهرة وخدمتهم وذلك من خلال تحديد موعد لعقد اجتماع دوري كل أسبوعين واجتماع آخر مع نواب المحافظ في الأسبوع الأخر كل في منطقته بحضور عدد من رؤساء الأحياء وقيادات المحافظة.

كما أكد المحافظ أنه لا مجال للتعيين بالحكومة إلا من خلال الإعلان والمسابقات التي تعلن في كافة وسائل الإعلام على المواطنين لتحقيق المساواة والشفافية.

وقال إن محافظة القاهرة لم تصدر ترخيصا لأي كشك جديد بالقاهرة خلال الأربع سنوات الماضية بل تعمل جاهدة على رفع أي أكشاك تعمل بدون ترخيص وكذلك المخالفة لشروط الترخيص إذا ثبت سرقتها للتيار الكهربي أو تخطيها للمساحة المحددة لها.

وأضاف أن الترخيص بإقامة أكشاك هو تصريح مؤقت يجدد سنويا لشخص بعينه وفي حالة وفاته ينتهي العمل بالترخيص وفقا للقانون.

تناول اللقاء استعراض نواب البرلمان لأهم المشاكل والتحديات التي تواجههم في دوائرهم والخاصة برفع مستوى الخدمات في كافة المجالات بإنشاء مستشفيات ومراكز صحية ومدارس للتغلب على الكثافة الطلابية العالية وإنشاء وحدات ونقاط أمن ومرور ومطافي بعدد من المناطق كذلك المطالبة بتوفير أسواق لتجميع الباعة الجائلين ومراكز ثقافية وشبابية وإنشاء مكتب شهر عقاري بمدينة السلام.

وأشار عدد من النواب إلى وجود قطع أراضي أملاك دولة تم الاعتداء عليها من قبل البعض وأهمية تدخل المحافظة السريع للحفاظ عليها واستردادها.