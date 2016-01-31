وزير الكهرباء: العمل بموقع الضبعة النووي يسير بسرعة جيدة جدا

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء أن الجانبين المصري والروسي مازالا يناقشان تفاصيل اتفاق محطة الضبعة النووية ويريدان عدم ترك أي تفاصيل للمستقبل والوصول إلى نتيجة فيما يتعلق بجميع التفاصيل الدقيقة، مشيرا إلى أن العمل قائم بالفعل في الموقع.

وأكد أن العمل بموقع المحطة بالضبعة يسير بسرعة جيدة جدا، مشيرا إلى أن ممثلين عن الجانب الروسي كانا في زيارة لمصر منذ يومين وسيعودان مرة أخرى يوم الثلاثاء القادم.

ونفى الوزير صحة الأنباء عن عدم توقيع الاتفاق النهائي لعقد المحطة النووية بالضبعة بسبب خلاف على القرض المقدم، وقال إن هذا كلام غير صحيح

..وكان شاكر قد توقع بشكل تقريبي خلال مؤتمر صحفي نهاية عام 2015 أن يتم توقيع الاتفاق النهائي الخاص بالمحطة النووية في الأسبوع الثالث من شهر يناير الحالي.

وأوضح الوزير أنه تم البدء في إقامة منشآت حول الموقع مثل السور الخارجي، مشيرا إلى أن الجانب الروسي يقوم بتنفيذ أعمال فنية مثل الرفع المساحي وذلك لكسب الوقت، لافتا إلى أن الجانب المصري يشيد مبان لإيواء من سيقومون بالعمل في الموقع، موضحا أن حجم الإنشاءات الخاصة بالمحطة النووية يستغرق وقتا طويلا يمتد إلى 9 سنوات.

وأكد أن اختيار موقع المحطة النووية بالضبعة تم بناء على عدد من المعايير والمفاضلة بين عدد من المواقع، مشيرا إلى أن الجانب المصري ركز على اختيار أعلى مواصفات الأمان في المحطة النووية رغم ارتفاع التكاليف المعنية بذلك.